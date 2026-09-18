Streit um die Innenstadt: Wer ist jetzt am Zug?

Doch selbst danach sei laut Land ein Baustart nicht fix. Die Wiener Straße sei zwar „zweifellos nicht in einem optimalen Zustand“, im 1700 Kilometer langen Landesstraßennetz gebe es aus Gründen der Verkehrssicherheit aber dringendere Fälle. Rosners Forderung sehe man daher „gelassen“. Die Prioritäten könnten sich nicht nach öffentlichen Forderungen einzelner Gemeinden richten. Nur über eines verliert in dem politischen Tauziehen niemand ein Wort: die Kosten und vor allem wer, was bezahlen soll.