Die Pioneers starten ambitioniert aber erfolglos

Nichts wurde es für die Pioneers Vorarlberg zum Saisonauftakt der ICE Hockey League mit dem erhofften Punktegewinn. Ganz im Gegenteil: Mit den Heimniederlagen gegen den VSV und Meister Graz 99ers haben die Feldkircher einen neuen Negativrekord in der Klubgeschichte aufgestellt. Dabei waren die Leistungen alles andere als schlecht...
Die Pioneers Vorarlberg schlossen nahtlos dort an, wo sie in der vorigen ICE Hockey League-Saison aufgehört hatten: mit Niederlagen. Mit dem 1:2 am Freitag gegen den Villacher SV wurde eine Negativserie prolongiert – auch in der fünften Saison in der Liga, blieb man im Auftaktspiel sieglos.
Bereits elf Liga-Spiele ohne Sieg
Die 1:3-Heimniederlage gegen Meister Graz 99ers am Samstag machte dann nicht nur den erneuten Fehlstart – auch in der Spielzeit 2025/26 gingen die ersten zwei Partien verloren – perfekt, sondern markierte auch einen neuen „Klubrekord“. Saisonübergreifend war es nämlich bereits die elfte Pleite ensuite. Bislang hatten die Pioneers maximal neun Niederlagen in Serie kassiert.
Caffi stark, jetzt kommt Liganeuling Mailand
Allerdings präsentierte sich die vollkommen neu formierte Mannschaft von Headcoach Marko Ojanen in beiden Spielen durchaus konkurrenzfähig. Gegen Villach Pioneers-Keeper Alex Caffi eine Fangquote von 95 Prozent und gegen Graz hielt er sein Tor 54 Minuten lang sauber, ehe Swaney und Maier in 70 Sekunden zweimal trafen. Zwar gelang Blake Murray danach noch das Anschlusstor, ein Empty-Net-Treffer brachte aber die Entscheidung. Am Mittwoch kommt Liganeuling Mailand ins Ländle.
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