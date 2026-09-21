Die Pioneers starten ambitioniert aber erfolglos

Caffi stark, jetzt kommt Liganeuling Mailand

Allerdings präsentierte sich die vollkommen neu formierte Mannschaft von Headcoach Marko Ojanen in beiden Spielen durchaus konkurrenzfähig. Gegen Villach Pioneers-Keeper Alex Caffi eine Fangquote von 95 Prozent und gegen Graz hielt er sein Tor 54 Minuten lang sauber, ehe Swaney und Maier in 70 Sekunden zweimal trafen. Zwar gelang Blake Murray danach noch das Anschlusstor, ein Empty-Net-Treffer brachte aber die Entscheidung. Am Mittwoch kommt Liganeuling Mailand ins Ländle.