13-Jähriger von tollwütigem Biber attackiert

Der Auftakt eines bitteren Kampfes. „Er hat seinen Kopf und ein Bein gepackt und versucht, ihn von sich loszubekommen“, erzählte der Vater des Jungen dem TV-Sender „Wusa 9“. „In diesem Moment hatte er das Gefühl, dass das Tier sich an ihm festgebissen hatte. Und dann fing es an, seinen Kopf zu schütteln, so wie ein Hund es tun würde.“ Bis der Jugendliche das Tier schließlich von seiner Brust lösen konnte. Doch so einfach gab sich der große Nager nicht geschlagen. Erneut nahm er den Jugendlichen ins Visier – und biss ihm in die Hand, wird berichtet.