Alko-Lenker flüchtet mit zwei Kindern durch Sumpf

Laut Medienberichten ließ der Flüchtende irgendwann sein zweijähriges Kind zurück und lief mit dem Säugling weiter. Doch kurze Zeit später konnte die Polizei die gefährliche Flucht des Mannes stoppen und die Kinder in Sicherheit bringen. Der 27-Jährige wurde verhaftet und muss sich nun unter anderem wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, Körperverletzung und schwerer Vernachlässigung von Unmündigen vor Gericht verantworten. Dass er nicht einmal über eine gültige Lenkberechtigung verfügt, kommt noch dazu.