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Festnahme in den USA

Alko-Lenker flüchtet mit zwei Kindern durch Sumpf

Ausland
21.09.2026 12:24
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Ein 27-jähriger Familienvater aus dem US-Bundesstaat Florida ist in der Vorwoche verhaftet worden, nachdem er unter Alkoholeinfluss einen Autounfall verursacht und anschließend zu Fuß vor den Cops geflüchtet war. Besonders brisant bzw. fahrlässig war die Tatsache, dass er mit seinen zwei Kindern durch ein Sumpfgebiet gelangen wollte.

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Die Polizei von Lakeland wurde am Mittwoch zu einem verunfallten Fahrzeug in der Nähe einer Baustelle gerufen. Als die Beamten Nachschau hielten, entdeckten sie zwei leere Kindersitze. Sofort alarmierte die Streife Verstärkung. Die Fahndung nach dem Fahrerflüchtigen begann. Rasch konnte man einen Mann im Sumpfgebiet wahrnehmen.

Flucht durch Alligatorengebiet
Als man näher heranflog, entdeckte man in den Armen des Mannes seine beiden Kinder im Alter von zwei Jahren und zehn Monaten. Immer wieder kam der 27-Jährige zu Sturz – in einem Gebiet, wo laut Behörden häufig auch Alligatoren anzutreffen sind.

Als es mit dem Auto nicht mehr weiterging, ergriff der Alko-Lenker zu Fuß die Flucht – mit ...
Als es mit dem Auto nicht mehr weiterging, ergriff der Alko-Lenker zu Fuß die Flucht – mit seinen Kindern. Im Sumpfgebiet von Lakeland (Florida) klickten die Handschellen.(Bild: Oleg Kovtun - stock.adobe.com)

Laut Medienberichten ließ der Flüchtende irgendwann sein zweijähriges Kind zurück und lief mit dem Säugling weiter. Doch kurze Zeit später konnte die Polizei die gefährliche Flucht des Mannes stoppen und die Kinder in Sicherheit bringen. Der 27-Jährige wurde verhaftet und muss sich nun unter anderem wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, Körperverletzung und schwerer Vernachlässigung von Unmündigen vor Gericht verantworten. Dass er nicht einmal über eine gültige Lenkberechtigung verfügt, kommt noch dazu.

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