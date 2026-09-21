Von Pkw erfasst: Kind aus Kinderwagen geschleudert

Montagfrüh kollidierte ein Pkw in Graz mit einem Kinderwagen. Die Mutter befand sich mit ihrem zweijährigen Sohn, der in der Folge aus dem Kinderwagen geschleudert wurde, am Schutzweg. Der Autofahrer dürfte von der Bremse gerutscht sein, der Bub wurde leicht verletzt.
Gegen 7.45 Uhr war ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf der Vinzenz-Muchitsch-Straße im Grazer Bezirk Gries unterwegs. Als er an der Kreuzung mit der Kapellenstraße nach rechts abbiegen wollte, kreuzte gerade eine 34-jährige Grazerin mit einem Kinderwagen den dortigen Schutzweg.
Der 59-Jährige nahm die Fußgängerin zwar wahr, dürfte jedoch mit seinem Fuß vom Bremspedal gerutscht sein. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Kinderwagen, wodurch das darin sitzende zweijährige Kind aus dem Kinderwagen geschleudert wurde.
Der Bub dürfte dabei leicht verletzt worden sein. Er wurde in die Kinderklinik Graz gebracht. Der 59-Jährige und die 34-Jährige blieben unverletzt.
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