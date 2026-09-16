„Insektenfirma“ will Anleihe über bis zu 30 Mille

Die „Insektenfirma“ Reploid aus Wels will mit der Emission einer Wandelanleihe frisches Kapital aufnehmen. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 30 Millionen Euro auszugeben, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.
Die Papiere würden nicht öffentlich, sondern ausschließlich einem geschlossenen Kreis individuell ausgewählter Investoren zur Zeichnung angeboten. Mit den eingehenden Mitteln wolle Reploid Investitionen in das weitere Wachstum der Gruppe finanzieren – bis spätestens 2030 strebe das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Euro an. Bereits im August hatte das Unternehmen angekündigt, einen Wechsel in das Segment prime market der Wiener Börse anzustreben und davor über Kapitalerhöhungen den Streubesitz erhöhen zu wollen.
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