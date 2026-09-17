Gehälter: Das sagt KAC-Boss Pilloni zur Obergrenze

Die Rotjacken müssen heute beim Saisonauftakt in Salzburg auf Jacob Hudson und Fabian Hochegger (beide verletzt) verzichten. Dazu steht hinter Clemens Unterweger (krank) ein Fragezeichen. Die „Krone“ sprach vorm Start mit Manager Oliver Pilloni:

„Krone“: Zuallererst: Wie geht’s dem KAC wirtschaftlich?

Oliver Pilloni: Wir sind zufrieden. Man kann sich ja nicht vom sportlichen Erfolg abhängig machen. Vieles ist da einfach nicht planbar.