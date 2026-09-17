Gehälter: Das sagt KAC-Boss Pilloni zur Obergrenze

KAC-General Manager Oliver Pilloni blickt auf die letzte Saison zurück und hat in der Kabine Maßnahmen gesetzt, um die Ausfallsquote zu reduzieren. Mit der Vorbereitung ist der 60-Jährige zufrieden, sieht aber noch Verbesserungspotenzial. Und: Das sagt er, wer die Favoriten im Kampf um den Meistertitel sind.
Die Rotjacken müssen heute beim Saisonauftakt in Salzburg auf Jacob Hudson und Fabian Hochegger (beide verletzt) verzichten. Dazu steht hinter Clemens Unterweger (krank) ein Fragezeichen. Die „Krone“ sprach vorm Start mit Manager Oliver Pilloni:
„Krone“: Zuallererst: Wie geht’s dem KAC wirtschaftlich?
Oliver Pilloni: Wir sind zufrieden. Man kann sich ja nicht vom sportlichen Erfolg abhängig machen. Vieles ist da einfach nicht planbar.
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