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So viel soll Sturms Super-Talent kosten!

Fußball National
17.09.2026 18:30
Joshua Quarshie und Co. kämpften heroisch für den ersten Punkt in der Europa League.
Joshua Quarshie und Co. kämpften heroisch für den ersten Punkt in der Europa League.(Bild: APA/APA-Images / APA / ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Burghard Enzinger
Porträt von Georg Kallinger
Von Burghard Enzinger und Georg Kallinger

Mit der jüngsten Startelf der Europa League zum ersten Punkt – Sturm hat gegen Stade Rennes gleich Beute gemacht. Vor allem die Grazer Youngsters zeigten beim 0:0 gegen den Favoriten einmal mehr auf. Was Trainer Fabio Ingolitsch freute und wie viele Millionen Euro für Super-Talent Luca Weinhandl hinzulegen sind.

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Das triste Herbstwetter beim Sturm-Training passte Donnerstag so gar nicht zur Stimmung. Nach dem 0:0 gegen Rennes bestand auch kein Grund für Tristesse. Die Grazer knöpften dem Favoriten einen Punkt ab – und das mit der jüngsten Startelf, die Mittwoch in der Europa League auflief. 23,4 war der Altersschnitt beim Team von Fabio Ingolitsch, jener der Franzosen 27,4. „Wie wir uns mit der jungen, hungrigen Truppe ins Spiel hineingearbeitet haben, wie mutig wir waren und das Momentum in der Schlussphase auf unsere Seite gezogen haben – das macht mich schon sehr stolz“, so der Trainer, dessen Elf im Finish sogar dem Sieg näher war.

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