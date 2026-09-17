So viel soll Sturms Super-Talent kosten!

Das triste Herbstwetter beim Sturm-Training passte Donnerstag so gar nicht zur Stimmung. Nach dem 0:0 gegen Rennes bestand auch kein Grund für Tristesse. Die Grazer knöpften dem Favoriten einen Punkt ab – und das mit der jüngsten Startelf, die Mittwoch in der Europa League auflief. 23,4 war der Altersschnitt beim Team von Fabio Ingolitsch, jener der Franzosen 27,4. „Wie wir uns mit der jungen, hungrigen Truppe ins Spiel hineingearbeitet haben, wie mutig wir waren und das Momentum in der Schlussphase auf unsere Seite gezogen haben – das macht mich schon sehr stolz“, so der Trainer, dessen Elf im Finish sogar dem Sieg näher war.