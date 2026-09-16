15-Jährige musste aus Moped geschnitten werden

Linkes Bein eingeklemmt

Dabei wurde ihr linkes Bein derartig kompliziert im Bereich des Hinterrades eingeklemmt, dass das Moped zur Befreiung der Verletzten von der Feuerwehr zerschnitten werden musste. Die 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen - vermutlich einen Trümmerbruch und ein Schädelhirntrauma - und wurde nach der notärztlichen Versorgung in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.