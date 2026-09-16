15-Jährige musste aus Moped geschnitten werden

Schrecklicher Unfall in Steyregg (OÖ): Ein 15-jähriges Mädchen stürzte mit seinem Moped so unglücklich, dass sein Bein sehr kompliziert im Hinterrades eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr musste das Mofa zerschneiden, um die schwer verletzte Jugendliche bergen zu können.
Die 15-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 14.35 Uhr mit ihrem Moped auf dem Güterweg Holzwinden von ihrer Heimatgemeinde Steyregg kommend Richtung Engerwitzdorf. Aus unbekannten Gründen geriet sie auf das Bankett des Güterwegs und stürzte.
Linkes Bein eingeklemmt
Dabei wurde ihr linkes Bein derartig kompliziert im Bereich des Hinterrades eingeklemmt, dass das Moped zur Befreiung der Verletzten von der Feuerwehr zerschnitten werden musste. Die 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen - vermutlich einen Trümmerbruch und ein Schädelhirntrauma - und wurde nach der notärztlichen Versorgung in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.
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