Mangelnde Förderung sorgt für viel Frustration

Alle Kinder sollen gefördert werden

Denn während die Zahl der Kinder, die den sogenannten Sonderpädagogischer Förderbedarf benötigen, steigt, würden die Mittel und Förderstunden seit 1995 stagnieren. „Das führt dazu, dass Kinder frustriert sind und nicht mehr in die Schule wollen, weil sie nicht gefördert werden und nicht mitkommen“, heißt es. „Aber diese Kinder verdienen es, dass sie gefördert werden. Es gibt viele Fälle, die nach ein paar Jahren keine Unterstützung mehr benötigen“, so Personalvertreterin Margit Sageder.