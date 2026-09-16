Günther Paal: „Ich hab‘ Schande auf mich gebracht“

Es habe eine Phase in seinem Leben gegeben, „da hatte ich die Lust auf solche Videos“. Dann habe er auf das Material „vergessen“, als er sich einen anderen Rechner besorgt habe. Nun sei es aber bei ihm sichergestellt worden. Das sei ihm nicht nur „unangenehm“, das sei „furchtbar. So jemand möchte man nicht sein, jemand, der das hatte – das bin ich aber“, so Paal.