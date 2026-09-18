Auch Ex-Liga-Manager ist jetzt ein Thema beim VSV

Nach tagelangem Bangen wegen der finanziellen Situation geht’s für den VSV heute in Vorarlberg los – ohne die verletzten Stützen Alex Rauchenwald und Thomas Vallant. Bei Verteidiger Alex Wall (hatte eine Gehirnerschütterung) wird kurzfristig entschieden. Dafür ist das erst 16-jährige Talent Benjamin Topalovic (Slo) fix dabei. „Es war für uns alle eine harte Woche“, gesteht auch Trainer Pierre Allard. „Aber die Spieler sind ruhig geblieben, die letzten Eis-Einheiten waren dann wirklich gut. Jetzt schauen wir nach vorne!“