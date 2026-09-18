Auch Ex-Liga-Manager ist jetzt ein Thema beim VSV

Die bangen Momente um den Saisonstart des VSV ist Geschichte, ab Freitag startet die Puckjagd in der ICE-Liga bei den Vorarlberg Pioneers auch für die Adler. „Es war eine harte Woche, aber jetzt blicken wir nach vorne“, sagt Trainer Pierre Allard. „Wir wollen schwer zu bespielen sein.“ Auch ein 16-Jähriger wird sein Debüt feiern.
Nach tagelangem Bangen wegen der finanziellen Situation geht’s für den VSV heute in Vorarlberg los – ohne die verletzten Stützen Alex Rauchenwald und Thomas Vallant. Bei Verteidiger Alex Wall (hatte eine Gehirnerschütterung) wird kurzfristig entschieden. Dafür ist das erst 16-jährige Talent Benjamin Topalovic (Slo) fix dabei. „Es war für uns alle eine harte Woche“, gesteht auch Trainer Pierre Allard. „Aber die Spieler sind ruhig geblieben, die letzten Eis-Einheiten waren dann wirklich gut. Jetzt schauen wir nach vorne!“
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