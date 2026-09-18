Céline Dion: Ein Leben voller Höhen und Tiefen

Derzeit gibt Céline Dion nach sechseinhalb Jahren Pause in Paris ihr viel umjubeltes Comeback auf der Bühne. Es ist ein Triumph über alle Schmerzen. Denn: Am 8. März 2020 stand sie in New Jersey das letzte Mal auf der Bühne, dann kam Corona. Als sie 2022 ein Comeback wagen wollte, wurde sie vom Stiff-Person-Syndrom ausgebremst, einer seltenen neurologischen Krankheit, die mit Muskelversteifungen und heftigen Krämpfen einhergeht.