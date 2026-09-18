Céline Dion: Ein Leben voller Höhen und Tiefen

Céline Dion ist spätestens seit ihrem Sieg beim Song Contest 1988 in Dublin für die Schweiz ein internationaler Superstar. In ihrem kompletten Leben folgten auf lichte Höhen schwierige Tiefen. Ein Abriss einer Karriere, wie es sie kein zweites Mal geben kann.
Derzeit gibt Céline Dion nach sechseinhalb Jahren Pause in Paris ihr viel umjubeltes Comeback auf der Bühne. Es ist ein Triumph über alle Schmerzen. Denn: Am 8. März 2020 stand sie in New Jersey das letzte Mal auf der Bühne, dann kam Corona. Als sie 2022 ein Comeback wagen wollte, wurde sie vom Stiff-Person-Syndrom ausgebremst, einer seltenen neurologischen Krankheit, die mit Muskelversteifungen und heftigen Krämpfen einhergeht.
Die als unheilbar geltende Krankheit war für Dion nicht nur gesundheits-, sondern auch karrierebedrohend. Mehrmals musste sie eine geplante Tour verschieben und absagen, schämte sich für ihre eigene Unzuverlässigkeit und verlor fast die Freude an ihrer größten Leidenschaft. Doch nun ist sie zurück – und die Euphorie hat ganz Paris erfasst. Es ist die Rückkehr der letzten echten Musik-Diva.
Bis sie dazu wurde, folgten auf lichte Höhen schwierige Tiefen. Ein Abriss ihrer Karriere:
Wer weiß, was das nächste Jahr bringt. Vielleicht sogar ein weiteres Studioalbum ...
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