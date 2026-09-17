Über 100.000 Euro Schaden durch Internet-Betrug

Und auf der falschen Plattform schien alles gut zu laufen. „Ihr wurde ein stets wachsender Kontostand angezeigt. Die Frau beantragte schließlich Auszahlungen“, so die Polizei weiter. Diese wurden ihr zwar „genehmigt“, doch aufgrund angeblich offener Steuern und interner Fehlbuchungen kam es zu keinen Überweisungen.