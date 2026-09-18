Das Wort „Titel“ nimmt in Zell niemand in den Mund

Zells Schmid: „Wollen so viel gewinnen, wie möglich!“

„Jedes Jahr ist eine neue Aufgabe. Am Ende wollen wir so viel gewinnen, wie möglich“, ging der Angreifer genauen Aussagen gekonnt aus dem Weg. Geschäftsführer Patrick Schwarz wurde indes konkreter. „Wir wollen die Österreichische Meisterschaft verteidigen und die Top vier in der Liga erreichen“, stapelte der 35-Jährige gewohnt tief. Am Ende soll es aber freilich der Ligatitel sein.