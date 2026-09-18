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Alps Hockey League

Das Wort „Titel“ nimmt in Zell niemand in den Mund

Salzburg: Sport-Nachrichten
18.09.2026 09:00
Glaubt an eine gute Saison: Zell-Stürmer Paul Schmid.
Glaubt an eine gute Saison: Zell-Stürmer Paul Schmid.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Das bittere Halbfinal-Aus in den Play-offs der Alps Hockey League in der Vorsaison hat man bei Eishockey-Zweitligist Zell am See längst weggesteckt. Die Pinzgauer starten am Samstag in die neue Saison. Mit Asiago kommt gleich ein echter Gradmesser an den Zeller See. 

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Gut ein halbes Jahr ist es her, als sich die Zeller Eisbären im März im hohen Bogen aus den Titelkämpfen der Alps Hockey League verabschiedeten.

In der abgelaufenen Saison war im Play-off-Halbfinale gegen den späteren Meister Gröden Endstation. Doch das ist Schnee von gestern. Ab Samstag werden die Karten in der zweithöchsten Spielklasse neu gemischt.

Zitat Icon

Wir wollen die Österreichische Meisterschaft verteidigen und die Top vier in der Liga erreichen.

Patrick SCHWARZ, Geschäftsführer Zeller Eisbären

Mit Asiago wartet auf die Pinzgauer am Samstag ein erster Härtetest. „Wir sind bereit und freuen uns schon darauf. Die Vorbereitung ist schon immer sehr lang“, ist Eisbären-Stürmer Paul Schmid bereits motiviert. „Wenn es um was geht, ist es immer viel besser“, erklärt der Oberösterreicher. Das angepeilte Ziel?

Zells Schmid: „Wollen so viel gewinnen, wie möglich!“
„Jedes Jahr ist eine neue Aufgabe. Am Ende wollen wir so viel gewinnen, wie möglich“, ging der Angreifer genauen Aussagen gekonnt aus dem Weg. Geschäftsführer Patrick Schwarz wurde indes konkreter. „Wir wollen die Österreichische Meisterschaft verteidigen und die Top vier in der Liga erreichen“, stapelte der 35-Jährige gewohnt tief. Am Ende soll es aber freilich der Ligatitel sein.

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