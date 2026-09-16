Mann mit Spielzeugpistole in Spital gesichtet

Nur eine Spielzeugpistole

Zu weiteren Maßnahmen kam es aber gar nicht mehr: Der Mann wurde gefunden. Die vermeintliche Schusswaffe stellte sich als Spielzeugpistole heraus. Details zum vermeintlich bewaffneten sowie seine Beweggründe, mit einer Spielzeugpistole herumzuspazieren, sind aber noch unklar – ebenso wie die Tatsache, ob der Mann nun mit einer Anzeige rechnen muss.