Mann mit Spielzeugpistole in Spital gesichtet

Einen Großeinsatz löste ein bewaffneter Mann am Mittwoch aus. Weil jemand eine Pistole in seinem Hosenbund bemerkte, rückten sieben Polizeistreifen aus. Der Mann war rasch geschnappt. Kurz darauf die Entwarnung: Es hatte sich um eine Spielzeugpistole gehandelt, Bedrohung hatte keine bestanden. Die Hintergründe sind noch unklar.
Großer Aufruhr im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz! Am frühen Mittwochnachmittag ging ein Notruf bei der Polizei ein, dass im Krankenhaus ein Mann mit Pistole hinten im Hosenbund gesichtet worden war. Sofort rückten sieben Streifenwagen aus, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ersten Meldungen zufolge wurde der betroffene Teil des Spitals – die Apotheke – geräumt.
Nur eine Spielzeugpistole
Zu weiteren Maßnahmen kam es aber gar nicht mehr: Der Mann wurde gefunden. Die vermeintliche Schusswaffe stellte sich als Spielzeugpistole heraus. Details zum vermeintlich bewaffneten sowie seine Beweggründe, mit einer Spielzeugpistole herumzuspazieren, sind aber noch unklar – ebenso wie die Tatsache, ob der Mann nun mit einer Anzeige rechnen muss.
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