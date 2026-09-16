Echte Polizisten schützten „falschen“ Amazon-Boss

Viele Fragen offen

So bleiben viele Fragen offen: Wer hat den Einsatz bezahlt? Wurde er als Überstunden abgerechnet? Waren die mitgeführten Waffen echt? Wird gegen eine konkrete Person ermittelt, und wie genau lauten die Vorwürfe? Böse Zungen würden eventuell noch wissen wollen: Kann man Polizisten auch für Kindergeburtstage und Weihnachtsfeiern buchen?