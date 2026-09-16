Heuer gingen schon fast 600 Unternehmen pleite

Abgewiesene Verfahren werden immer mehr

Noch eine Entwicklung ist zu beobachten: Bei bereits 45 Prozent aller Firmenpleiten konnte das Insolvenzverfahren mangels Kostendeckung nicht eröffnet werden, das heißt den Unternehmen fehlte in diesen Fällen sogar das Geld für die Verfahrenskosten. „Wenn die Anzahl der nicht eröffneten Verfahren steigt, steigen die finanziellen Verluste der Gläubiger noch weiter“, warnt Petra Wögerbauer, Chefin des KSV1870 in Linz. Das dürfte zum Teil daran liegen, dass mit der Insolvenzeröffnung oft zu lange gewartet wird.