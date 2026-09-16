„Lizenz zum Blitzen“ in weiteren drei Gemeinden

Einnahmen fließen an die Gemeinden und ans Land

Die Einnahmen auf Gemeindestraßen fließen zu 80 Prozent an die Gemeinde und zu 20 Prozent ans Land als Ausgleich für die Bezirkshauptmannschaften, die die Strafzettel ausstellen. In Kundl wurden aber auch Automaten an der Landesstraße aufgestellt. Hier gehen die Einnahmen zu 100 Prozent ans Land, was BM Anton Hoflacher ärgert: „Das ist keine Gleichbehandlung!“