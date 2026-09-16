Manager der Energie AG wechselt jetzt nach Wien

Die Geschäftsführung der Wien Energie ist mit 1. Jänner 2027 komplett. Dann übernimmt Alexander Kirchner den Vorsitz des Führungsgremiums. Kirchner ist derzeit noch Technikvorstand beim oberösterreichischen Landesversorger Energie AG.
Über die Aufteilung der Geschäftsfelder innerhalb der Geschäftsführung der Wien Energie mit Alma Kahler und Sascha Zabransky werde in den nächsten Wochen informiert, teilten die Wiener Stadtwerke am Mittwoch mit. Alexander Kirchner, der ab Jahreswechsel Dritte im Bunde bei der Wien Energie, ist aktuell noch Technikvorstand der Energie AG in Oberösterreich.
Den Manager-Posten in Oberösterreich hat Kirchner seit August 2024 inne. Dabei verantwortet er technologische und operative Agenden des Unternehmens, insbesondere den Ausbau der erneuerbaren Erzeugung sowie der Netzinfrastruktur. Zuvor war er bei Wien Energie in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig.
Vorstandsposten soll „zeitnah“ nachbesetzt werden
„Alexander Kirchner ist ein erfahrener Energiemanager, kennt das Unternehmen, die Herausforderungen der Branche und er hat den Zug zum Tor. Ich bin überzeugt, dass er das bestehende Team mit seiner ausgewiesenen Energie-Expertise perfekt ergänzt und Wien Energie erfolgreich weiterentwickeln wird“, wird Stadtwerke-Generaldirektor Peter Weinelt zitiert.
Energie AG – CEO Leonhard Schitter hingegen bedauert den Abgang seines Vorstandskollegen: „Gleichzeitig ist seine Bestellung zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Wien Energie eine besondere Anerkennung seiner Arbeit und seiner Kompetenz“, sagt Schitter. Die Energie AG selbst will den Posten des Technikvorstands „zeitnah“ nachbesetzen. Der Prozess dafür soll bei der Aufsichtsratssitzung Ende September eingeleitet werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.