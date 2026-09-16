Manager der Energie AG wechselt jetzt nach Wien

Über die Aufteilung der Geschäftsfelder innerhalb der Geschäftsführung der Wien Energie mit Alma Kahler und Sascha Zabransky werde in den nächsten Wochen informiert, teilten die Wiener Stadtwerke am Mittwoch mit. Alexander Kirchner, der ab Jahreswechsel Dritte im Bunde bei der Wien Energie, ist aktuell noch Technikvorstand der Energie AG in Oberösterreich.