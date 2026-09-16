Das ganze Mühlviertel ist im Brauchtums-Fieber

Erlebnisse für die ganze Familie

Da das „Fest der Volkskultur“ erstmals konsequent als Green Event ausgerichtet ist, spielt auch das Thema Natur eine wichtige Rolle. Es gibt einerseits Sonderbusverbindungen aus Linz, Perg und Pregarten, die eine entspannte Anreise ermöglichen. Am Fest selbst wird rund um einen Teich eine Erlebniswelt für Familien geboten mit Forscherstationen, Spielen ohne Akku, Kinderschminken, Ponyreiten, Discgolf, Picknickflächen und zahlreichen Naturstationen.

Einen besonderen Rahmen erhält die Veranstaltung durch das Jubiläum „50 Jahre Kurort Bad Zell“, das heuer ebenfalls gefeiert wird. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.