Das ganze Mühlviertel ist im Brauchtums-Fieber

Ab Freitag sollte man Dirndl und Lederhose bereithalten, denn in Bad Zell startet das „Fest der Volkskultur“. Bis Sonntag stehen in der Mühlviertler Gemeinde Musik, Tanz, Brauchtum und regionale Kulinarik im Mittelpunkt. Der Eintritt ist frei, es gibt zudem Sonderbusse aus Linz.
Von A wie Almklang bis Z wie Zapfenstreich oder Zaumspün, vom nördlichsten Mühlviertel bis ins südlichste Salzkammergut, vom Nachwuchs-Schuhplattler bis zum erfahrenen Prangerschützen: Das „Fest der Volkskultur“, das heuer von der Marktgemeinde Bad Zell ausgerichtet wird, ist so bunt wie Oberösterreich selbst.
Als Motto hat man „Fest.Zaumhaltn“ gewählt: Neben Vereinen und Gastronomiebetrieben aus Bad Zell sind auch der Naturpark Mühlviertel und die Region Mühlviertler Alm eingebunden. Insgesamt machen 300 Helferinnen und Helfer das Event möglich. Zudem wirken alle 25 Verbände des Forums Volkskultur mit, wir haben darüber bereits berichtet. Damit wird ganz Oberösterreich in Bad Zell vertreten sein.
Volkskultur, die ins Heute passt
„Uns war wichtig, das Fest der Volkskultur nicht nur als Leistungsschau der Tradition zu verstehen. Volkskultur lebt davon, dass sie sich weiterentwickelt“, sagt Hans Hinterreiter, Obmann des Kulturforums Bad Zell. „Deshalb verbinden wir Brauchtum ganz bewusst mit Regionalität, Nachhaltigkeit, Jugend und heimischer Kunst.“
So haben sowohl der Kinder-Plattlerkurs und das Wertungstanzen der Landjugend Oberösterreich als auch die Traktorsegnung, die Volkstanzgruppen und die Oberösterreichischen Prangerschützen ihren Platz im Programm.
Freitag, 18. September, ab 17 Uhr
Start mit Menschenkette zur Weitergabe der Festbotschaft, anschließend Festakt, Hausbergmusi, DJ, Mühlviertler Laterndlmusi
Samstag, 19. September, ab 9 Uhr
u.a. Taktorsegnung, Offenes Singen, Volkstanz, Mundartweg, Zaubershow, Festabend des OÖ Volksliedwerks, Wertungstanzen Landjugend OÖ
Sonntag, 20. September, ab 8 Uhr
Aufstellung zum Festzug, Festakt, Mundart-Festgottesdienst, Frühschoppen, Prangerschützen, Märchenerzähler, Volkstanz
Bauernkrapfen und Schmankerl
Entlang der Festmeile laden Gastronomiebetriebe, Vereine und Marktstände dazu ein, Spezialitäten aus dem Mühlviertel wie Leberschädel, Bauernkrapfen und Bio-Kulturstangerl zu genießen.
Erlebnisse für die ganze Familie
Da das „Fest der Volkskultur“ erstmals konsequent als Green Event ausgerichtet ist, spielt auch das Thema Natur eine wichtige Rolle. Es gibt einerseits Sonderbusverbindungen aus Linz, Perg und Pregarten, die eine entspannte Anreise ermöglichen. Am Fest selbst wird rund um einen Teich eine Erlebniswelt für Familien geboten mit Forscherstationen, Spielen ohne Akku, Kinderschminken, Ponyreiten, Discgolf, Picknickflächen und zahlreichen Naturstationen.
Einen besonderen Rahmen erhält die Veranstaltung durch das Jubiläum „50 Jahre Kurort Bad Zell“, das heuer ebenfalls gefeiert wird. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.
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