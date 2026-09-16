„OÖ Hausordnung“ fließt jetzt in die Schulen ein

Altersgerecht einsetzbar

Dass es gar nicht so weit kommt, dazu soll jetzt auch die Implementierung der „OÖ Hausordnung“ in den Regelunterricht beitragen. Das „Kleine 1x1 des Zusammenlebens“, das seit Februar in Kraft ist und sich vor allem an Migranten wendet, soll Schülern mithilfe von Lernbegleitmaterialien näher gebracht werden – je nach Schulstufe in Form von Wimmelbildern, Spielen, eigenen Unterrichtspaketen und vertiefenden Leitfragen.