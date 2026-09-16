Frau erlitt bei Feuer schwere Verbrennungen

Eine Pensionistin aus Steyr (OÖ) erlitt Mittwochfrüh bei einem Brand in ihrer Wohnung lebensgefährliche Wunden. Feuerwehrleute hatten sie bewusstlos im Gang gefunden und ins Freie retten können. Warum die Flammen ausgebrochen sind, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
Im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in der Altstadt von Steyr war es am Mittwoch, kurz nach 5 Uhr früh, zu einem Brand gekommen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang starker schwarzer Rauch aus einem Fenster und eine Bewohnerin galt noch als vermisst.
Die 87-Jährige, die schließlich von der Feuerwehr bewusstlos aus der Wohnung gerettet werden konnte, wurde in Begleitung des Notarztes schwer verletzt ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Von dort musste sie mit einem Helikopter ins Zentrum für Schwerbrandverletzte des AKH Wien geflogen werden.
Der Zustand der Frau ist kritisch, sie hat großflächige Brandverletzungen erlitten. Warum das Feuer ausgebrochen war, muss noch geklärt werden. Es dürfte im Wohnzimmer seinen Ausgang genommen haben. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen rasch löschen.
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