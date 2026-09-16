Frau erlitt bei Feuer schwere Verbrennungen

Die 87-Jährige, die schließlich von der Feuerwehr bewusstlos aus der Wohnung gerettet werden konnte, wurde in Begleitung des Notarztes schwer verletzt ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Von dort musste sie mit einem Helikopter ins Zentrum für Schwerbrandverletzte des AKH Wien geflogen werden.