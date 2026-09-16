Wird Tierquälerei jetzt endlich ernst genommen?

U-Haft für Katzen-Mord

Für Tierschützer ist die nun verhänge U-Haft im Burgenland ein Indiz – oder besser gesagt ein Hoffnungsschimmer – dass in Justizkreisen nun ein Umdenken stattfindet. „Nach unserer Ansicht ist das bemerkenswert, weil Untersuchungshaft bei Tierquälerei unserer Erfahrung nach bislang kaum verhängt worden ist“, lässt Jürgen Stadler, Sprecher der Pfotenhilfe Lochen, in einer Aussendung wissen. Stadler setzt sich bereits viele Jahre intensiv mit Gerichtsverfahren wegen Tierquälerei auseinander und fordert schon lange, dass diese von der Justiz endlich ernst genommen werden muss.