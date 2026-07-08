Landesrechnungshof: „Reserven sind aufgebraucht“

Liquide Mittel im Jahr 2024: 28 Millionen Euro

Finanziert worden sei das laut Wenk durch die Auflösung von Reserven und den Verkauf der Wohnbaudarlehen. Der Rechnungshofdirektor sprach vom „letzten Tafelsilber“, das verwertet werde. Kritisiert wurde auch, dass die liquiden Mittel im Jahr 2021 noch mehr als 300 Millionen Euro betragen hätten, im Jahr 2024 jedoch nur noch 18 Millionen Euro. Wenks Fazit: „Die Reserven des Landes sind aufgebraucht.“ Das bedeute, dass in Zukunft das Handeln wahrscheinlich nur mehr über Schulden zu finanzieren sei.