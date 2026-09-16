Über die Zukunft der ÖVP entscheidet jetzt die FPÖ

Wenig Optimismus

ÖVP-Gemeindevorstand Roland Holndonner meint, dass man noch Gespräche diesbezüglich führen müsse. Besonders was die Zukunft der ÖVP in Loipersbach betrifft, lässt Holndonner doch eher Pessimismus durchklingen. Er selbst werde nächstes Jahr 60 Jahre alt und sei etwas „amtsmüde“. Teilweise hätten Gemeinderäte seiner Partei schon zurückgelegt. Sollte die FPÖ eine Verlängerung der Zusammenarbeit befürworten, kann er sich vorstellen, ebenfalls weiterzumachen. Sollten die Freiheitlichen hingegen als eigenständige Liste ins Rennen gehen, sei es „durchaus möglich, dass die ÖVP nicht mehr antritt“, sagt Holndonner.