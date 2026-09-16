Diese Volksschule geht ihren eigenen Weg

Turnhalle zum Austoben

Damit die Bewegung nicht zu kurz kommt, wurde im Vorjahr die gemeindeeigene Turnhalle für Familien geöffnet. Eltern können einfach über eine App die Halle buchen. Die Bilanz nach einem Jahr fällt positiv aus. Es gab keine Beschädigungen und der Saal wurde stets in sauberem Zustand verlassen. „Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, unseren Kindern ein gutes Aufwachsen und eine solide Ausbildung zu ermöglichen. Wenn Eltern sehen, dass Beruf und Familie gut vereinbar sind und die Angebote vor Ort greifen, zeigt uns das, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, meint Hoffmann.