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Diese Volksschule geht ihren eigenen Weg

Burgenland
16.09.2026 10:58
„Theater statt Süßigkeiten“: Anstelle von Naschereien erhalten die Taferlklassler Jahresabos.
„Theater statt Süßigkeiten“: Anstelle von Naschereien erhalten die Taferlklassler Jahresabos.(Bild: zVg)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Theater statt Schultüte, zusätzlicher Englisch-Unterricht und vieles mehr: Schattendorf investiert in die junge Generation.

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Schultüten mit Naschereien gibt es in Schattendorf keine für die Taferlklassler. „Theater statt Süßigkeiten“, lautet stattdessen das Motto seit vier Jahren. Auf Initiative von Bürgermeister Thomas Hoffmann erhalten die Kinder Jahresabos für Theatervorstellungen im Kulturzentrum Mattersburg, um die Fantasie der Schüler von Beginn an zu fördern.

Mehr Englisch, mehr Unterstützung
Es ist nicht die einzige kreative Initiative der Gemeinde. Diese setzt im Bereich von Bildung und Betreuung verstärkt auf neue Zugänge und Schwerpunkte. In der Volksschule wurde beispielsweise zusätzlicher Englisch-Unterricht in Form von kostenlosen Einheiten eingeführt, sodass die Kinder schon frühzeitig sprachliche Sicherheit erhalten. Mit iPads, Internet und fixen Lerneinheiten ist man auch technisch für die digitale Grundbildung gewappnet. Außerdem haben die Schüler bereits früh die Möglichkeit, ein Instrument zu lernen. Lernschwache Kinder werden eigens unterstützt: Zwei Nachhilfeeinheiten werden pro Woche kostenlos durch das Land angeboten.

Turnhalle zum Austoben
Damit die Bewegung nicht zu kurz kommt, wurde im Vorjahr die gemeindeeigene Turnhalle für Familien geöffnet. Eltern können einfach über eine App die Halle buchen. Die Bilanz nach einem Jahr fällt positiv aus. Es gab keine Beschädigungen und der Saal wurde stets in sauberem Zustand verlassen. „Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, unseren Kindern ein gutes Aufwachsen und eine solide Ausbildung zu ermöglichen. Wenn Eltern sehen, dass Beruf und Familie gut vereinbar sind und die Angebote vor Ort greifen, zeigt uns das, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, meint Hoffmann.

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