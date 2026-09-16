Warnwesten für mehr Sicherheit am Schulweg

Der ARBÖ verteilt jedes Jahr tausende Warnwesten an Volksschulen, um die jüngsten Verkehrsteilnehmer besser sichtbar zu machen. Auch heuer profitieren davon die Taferlklassler der Volksschule Steinberg-Dörfl.
Zum Schulstart gab es für die Taferlklassler der Volksschule Steinberg-Dörfl einen besonderen Empfang: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil überreichte ihnen reflektierende Warnwesten, im Rahmen der Aktion „Sicher zur Schule“. Mit dabei waren ARBÖ-Präsident Peter Rezar, Bürgermeister Manfred Schmidt und Landesdirektor Martin Heissenberger. Der Hintergrund der landesweiten Aktion ist ernst: Vergangenes Jahr verunglücktensieben Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg.
„Jedes verunfallte Kind ist ein verunfalltes Kind zu viel“
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil
ARBÖ-Präsident Rezar betont ebenfalls die Bedeutung der Initiative: Kinder zählten zu den verletzlichsten Verkehrsteilnehmern. Die Warnwesten sorgen dafü, dass sie „gut und unversehrt zur Schule komme“, ob auf dem Schulweg oder in der Freizeit.
Jeden September verteilt der ARBÖ rund 3000 orange Warnwesten an alle Volksschulen im Burgenland, ein kleines Kleidungsstück mit großer Wirkung im Straßenverkehr.
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