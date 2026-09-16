Warnwesten für mehr Sicherheit am Schulweg

Zum Schulstart gab es für die Taferlklassler der Volksschule Steinberg-Dörfl einen besonderen Empfang: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil überreichte ihnen reflektierende Warnwesten, im Rahmen der Aktion „Sicher zur Schule“. Mit dabei waren ARBÖ-Präsident Peter Rezar, Bürgermeister Manfred Schmidt und Landesdirektor Martin Heissenberger. Der Hintergrund der landesweiten Aktion ist ernst: Vergangenes Jahr verunglücktensieben Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg.