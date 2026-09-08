Charles stellt klar: Harry und Meghan? Draußen!

Anreden als „Königliche Hoheiten“ werden weiter nicht verwendet

In dem Schreiben heißt es unter anderem, die Position der beiden, die ihnen Freiheiten im Hinblick auf ihre finanzielle Unabhängigkeit und Schutz ihrer Privatsphäre gewähre, werde weiterhin vollkommen respektiert. Daraus folge, dass sich am derzeitigen Status nichts ändere.