Loacker kommt nur knapp durch Rechnungshof-Hearing

Seine Performance im Hearing sei „fachlich schwach“ gewesen sein, sagen Teilnehmer. Fast eine Stunde lang musste sich der Vorarlberger den Fragen der EU-Abgeordneten stellen. Minuspunkte dürfte er auch gesammelt haben, als er auf Fragen zu seinem eigenen Nominierungsverfahren keine Antworten geben wollte. Wie berichtet, wurde die erfahrene österreichische EU-Rechnungshof-Prüferin Helga Berger bei der internen Auswahl hinter Loacker gereiht. Das sorgte für Kritik.