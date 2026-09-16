Verurteilt: 25 Jahre Haft für Kosovos Ex-Präsident

Der frühere Präsident des Kosovo, Hashim Thaci (58), ist am Mittwoch wegen Kriegsverbrechen zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde am Mittwoch von dem Kosovo-Sondertribunal im niederländischen Den Haag gefällt.
Das Gericht befand Thaci unter anderem der „rechtswidrigen Festnahme, Folter, des Mordes und grausamer Behandlung“ für schuldig.
45 Jahre Haft wurden gefordert
Die Anklage hatte für Thaci und drei mitangeklagte Kommandeure der Kosovo-Befreiungsarmee UCK 45 Jahre Haft wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Kosovo-Kriegs gefordert. Alle Angeklagten hatten auf nicht schuldig plädiert.
Die albanisch-kosovarische UCK kämpfte im Kosovo-Krieg in den Jahren 1998 und 1999 für eine Unabhängigkeit des Kosovo von Jugoslawien beziehungsweise Serbien. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, dabei für Morde und Folter verantwortlich gewesen zu sein.
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