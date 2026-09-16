PAV Präzisionstechnik Austria ist pleite

Masseverwalter entscheidet über Fortbestehen

Die Verbindlichkeiten belaufen sich derzeit auf rund zwei Millionen Euro. Der Großteil davon besteht gegenüber einem verbundenen Unternehmen. Die konkreten Ursachen für den Vermögensverfall sind noch unklar und werden vom KSV1870 gemeinsam mit dem Masseverwalter Bernd Widerin geprüft. Der Bludenzer Rechtsanwalt entscheidet auch über eine mögliche Fortführung des Betriebs. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist am 5. November 2026. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 22. Oktober 2026 einreichen.