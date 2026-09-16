PAV Präzisionstechnik Austria ist pleite

Über das Vermögen des Feldkircher Unternehmens PAV Präzisionstechnik Austria GmbH wurde am Landesgericht ein Konkursverfahren eröffnet. Von der Insolvenz sind acht Mitarbeiter betroffen.
Am Landesgericht Feldkirch wurde über das Vermögen der PAV Präzisionstechnik Austria GmbH ein Konkursverfahren eröffnet. Der Antrag erfolgte sowohl durch das Unternehmen unter Geschäftsführer Martin Feuerstein als auch durch einen Gläubiger, wie der Kreditschutzverband KSV1870 mitteilte.
Masseverwalter entscheidet über Fortbestehen
Die Verbindlichkeiten belaufen sich derzeit auf rund zwei Millionen Euro. Der Großteil davon besteht gegenüber einem verbundenen Unternehmen. Die konkreten Ursachen für den Vermögensverfall sind noch unklar und werden vom KSV1870 gemeinsam mit dem Masseverwalter Bernd Widerin geprüft. Der Bludenzer Rechtsanwalt entscheidet auch über eine mögliche Fortführung des Betriebs. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist am 5. November 2026. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 22. Oktober 2026 einreichen.
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