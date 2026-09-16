Mehr Salzburger rutschen in den Privatkonkurs

Deutlich mehr Beschäftigte betroffen

Bei den Unternehmen zeigt die Kurve dagegen nach unten. 279 Firmeninsolvenzen bedeuten einen Rückgang um 10,6 Prozent. Besonders häufig traf es Handel, Gastronomie und Beherbergung sowie die Bauwirtschaft. Entwarnung gibt es dennoch nicht: Die Zahl der betroffenen Beschäftigten stieg um 32 Prozent, die Verbindlichkeiten legten um knapp 50 Prozent auf 157 Millionen Euro zu. Der KSV1870 rechnet bis Jahresende mit rund 400 Privatkonkursen. Bei den Firmen dürfte Salzburg hingegen deutlich unter den 413 Fällen des Vorjahres bleiben.