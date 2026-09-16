Von der Leyen: Das sind ihre neuen Pläne für EU

Ceuta war „Realitätscheck“

In diesem Sommer sei Europas Geschlossenheit einem „Realitätscheck“ unterzogen worden. Von der Leyen sprach die Ereignisse von Ceuta an, bei der Zehntausende Menschen die Grenze Marokkos zur spanischen Exklave kurzfristig illegal überschritten. Sie wolle sich direkt ans spanische Volk wenden: „Ceutas Grenze ist eine europäische Grenze. Denn Ceuta ist Spanien. Ceuta ist Europa. Und Europa wird für Sie da sein.“ Nur eine europäische Lösung könne eine Lösung sein, und das sei das Migrations- und Asylpaket. Auch die Arbeit zur Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex will sie intensivieren – besonders um Rückführungen zu beschleunigen: „Wir werden unsere Frühwarnsysteme verbessern – auch zusammen mit Drittländern.“