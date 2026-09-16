„Stabil und sauber“: Nehammer lobt Atomreaktoren

„Atomkraft ist weder ‘grün‘ noch nachhaltig“, kritisierte Karl Nehammer (ÖVP) im Jahr 2021 als Kanzler die Entscheidung der EU, Kernenergie als „ökologisch nachhaltig“ einzustufen. Damals zog mit den Grünen als Koalitionspartner an einem Strang. Nach seinem Ausstieg aus der österreichischen Innenpolitik Anfang letzten Jahres wurde er im September 2025 einer der acht Vizepräsidenten der EIB. In dieser Funktion klingt der Ex-Kanzler ganz anders.