Gerüchteküche brodelt: Historische Nominierung?

Dass Mancini für die stolze Fußballnation auf einen Zweitliga-Knipser bauen will, ist durchaus bemerkenswert. Nach Generationen geprägt von Stars wie Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Roberto Baggio, Luigi Riva oder Giuseppe Meazza, ist wäre die Nominierung ein Sinnbild für die aktuelle Krise der „Squadra Azzurra“ und den dadurch erforderlichen großen Umbruch.