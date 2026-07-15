Loacker stolperte sich in den EU-Rechnungshof

Aufstieg zum Gagenkaiser

In seiner sechsjährigen Amtszeit wird Loacker nicht nur 27.000 Euro im Monat verdienen, sondern sich auch erhebliche Penionsansprüche sichern. Auf mindestens 3000 Euro im Monat wird sich die EU-Rente belaufen, zudem könnte Loacker bereits mit 58 Jahren in Pension gehen. Bei Manfred Lackner, Obmann des Vorarlberger Pensionistenverbandes, kommt das gar nicht gut an: „Während Loacker als Nationalrat seine Pensionsansprüche mit monatlichen Beitragszahlungen von 22,8 Prozent der Bemessung letztlich größtenteils selbst, so wie alle ASVG-Versicherten, finanziert hat, wird er als EU-Rentner ein Leben lang unseren Kindern und Enkel auf der Tasche liegen.“ Dies vor allem deshalb, weil EU-Bedienstete nur 10,1 Prozent des Grundgehaltes in die Altersversorgung einzahlen und bis zu 70 Prozent des Letztbezuges als Rente erhalten.