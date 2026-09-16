Kapitänsfrage bei Red Bull Salzburg beantwortet

Was lange währt, wird endlich gut! Fußball-Bundesligist FC Red Bull Salzburg hat als letzter Klub die Kapitänsfrage entschieden. Wie erwartet, wird der Kärntner Nikolas Veratschnig, der schon bisher mit der Binde am Arm auflief, auch in Zukunft die Mannschaft aufs Feld führen. Auch sein erster Stellvertreter steht fest.