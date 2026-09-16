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Röhl hat entschieden

Kapitänsfrage bei Red Bull Salzburg beantwortet

Red Bull Salzburg
16.09.2026 12:32
(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Was lange währt, wird endlich gut! Fußball-Bundesligist FC Red Bull Salzburg hat als letzter Klub die Kapitänsfrage entschieden. Wie erwartet, wird der Kärntner Nikolas Veratschnig, der schon bisher mit der Binde am Arm auflief, auch in Zukunft die Mannschaft aufs Feld führen. Auch sein erster Stellvertreter steht fest.

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„Endlich können wir es klären – Niki ist der Kapitän für die Saison“, erklärte Red Bull Salzburgs Chefcoach Danny Röhl am Tag vor dem Europa-League-Auftaktspiel der Bullen beim bulgarischen Meister Levski Sofia.

Überraschend kam die Entscheidung nicht, war der Sommerneuzugang und ÖFB-Teamrückkehrer doch auch zuletzt schon Spielführer der Mozartstädter. Sein Stellvertreter ist mit Haris Tabakovic ebenfalls ein Neuzugang.

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Röhl: „Gab keinen Grund, nochmal was zu ändern“
„Mir ist ganz wichtig, dass die beiden die Führung übernehmen. Sie haben das in den letzten Wochen hervorragend gemacht, da gab es keinen Grund, nochmal was zu ändern“, fügte Röhl an.

„Mir ist auch wichtig, dass ich zwei Spieler, die ein Standing haben und die nicht nur neben dem Platz, sondern auch auf dem Platz mit Leistung vorangehen.“

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