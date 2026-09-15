Von Promis, Trends und großen Wiedersehen

Dass Mode keine Altersfrage ist, zeigt sich also nicht nur auf dem Laufsteg. Auch Schauspielerin Ruth Brauer ließ sich gemeinsam mit ihrer Tochter Naomi inspirieren, die selbst eine Modeschule besucht. Im „Krone“-Gespräch erinnerte sich Brauer schmunzelnd an ihre eigenen Sündden der Vergangenheit – und gestand: „Ich hab damals viel Pastell getragen, aber wirklich ganz schlimm kombiniert.“ Eine Wiederholung kommt für sie übrigens nicht infrage.

Modesünden waren bei Lechner an diesem Abend jedenfalls kein Thema. Ihrem Look gab sie selbstbewusst zehn von zehn Punkten. Warum? „Ich habe so viel trainiert, dass ich heute bauchfrei gehe“, verriet sie lachend.

Einen ganz persönlichen Grund für ihren Besuch hatte hingegen Musicalstar Maya Hackvoort. Ihr Sohn Joshua Hayden läuft selbst über den Catwalk. Für welchen Designer wusste Mama vorher allerdings nicht: „Er hat es mir nicht verraten. Ich werde es sehen, wenn er vorbeiläuft“, erzählte sie lachend. Bis

Samstag kann man sich im MuseumsQuartier noch jede Menge Inspiration holen – und ab Mittwoch im Pop-up-Store ausgewählte Stücke der teilnehmenden Designer sogar direkt mit nach Hause nehmen.