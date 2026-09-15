Von Promis, Trends und großen Wiedersehen

Neue Talente und jede Menge Outfits: Zum Auftakt der Vienna Fashion Week versammelte sich die heimische Society am Montagabend im MuseumsQuartier um zu schauen und zu staunen. Bis Samstag stehen Designer, Laufsteg-Looks und besondere Mode-Momente im Mittelpunkt. Wir waren vor Ort und haben so die ein oder andere Wiedersehensfreude miterlebt ...
Was die Amerikaner können, können die Österreicher natürlich auch: Nach dem Mode-Spektakel in New York steht nun Wien ganz im Zeichen der neuesten Trends. Am Montagabend versammelte sich die heimische Society im MuseumsQuartier, um den Auftakt der mittlerweile 18. Vienna Fashion Week zu feiern.
Unter dem Motto „Velvet Nights“ zeigten 36 Designer jeweils einen Look und machten schon zum Start klar: Langweilig wird es in den kommenden Tagen garantiert nicht. Präzise Schnitte trafen auf experimentelle Entwürfe, zurückhaltende Designs auf opulente Statements. Bis Samstag stehen heimische und internationale Designer, neue Labels und jede Menge modische Inspiration im Mittelpunkt.
Wiedersehen macht Freude
Noch bevor der große Trubel aber richtig losging, kam es zu einem besonderen Wiedersehen: Model und Unternehmerin Kerstin Lechner traf nach rund 25 Jahren wieder auf Designer Atil Kutoglu, für den sie einst über den Laufsteg ging. „Da sind wir 25 Jahre später“, sagte sie lachend zu Kutoglu. Ein kleiner Fashion-Kreis, der sich damit wieder schloss. Für Lechner ist die Modewoche ohnehin weit mehr als nur ein Schaulaufen. „Sie ist Teil der Kunst. Und das vergessen viele“, erklärte sie im Gespräch mit der „Krone“. Besonders gespannt sei sie auf die neuen und noch unentdeckten Talente. „Die sagen, wo die Reise hingeht. Das ist die Zukunft.“
Auch Kutoglu, der am Samstag selbst noch einmal für ein modisches Highlight sorgt, hat große Pläne. Bei seiner Closing Show zeigt der Designer 25 Abend- und Cocktailroben. Gleichzeitig wünscht er sich für Österreich noch mehr internationale Strahlkraft. „Ich finde, es ist sehr wichtig, dass eine Stadt eine eigene Modewoche hat. Ich wünschte, dass die Wiener Fashion Week internationaler und kräftiger wäre“, so Kutoglu. Verstecken müsse sich Wien modisch aber keineswegs. Die Stadt habe „eine gewisse Avantgarde“ und viele Menschen, „die sehr cool sind und sich cool anziehen“. Für den Designer ist Wien daher durchaus eine echte Fashionstadt mit Potenzial.
Thailand, Modesünden und ein trainierter Bauch
Und tatsächlich wird in den kommenden Tagen einiges geboten. Erneut sind unter anderem Designer aus Thailand vertreten, die traditionelles Handwerk und textile Techniken mit zeitgenössischem Design verbinden. Mode mit Botschaft gibt es aber ebenfalls zu sehen: In „1001 Night: Tonight“ präsentiert die Fashion Academy von Atena Neuhuber Arbeiten von 26 iranischen Designern. Unter dem Motto „Vom Dunkel ins Licht“ werden dabei Themen wie Freiheit, Identität, Hoffnung und Widerstandskraft auf den Laufsteg gebracht. Wieder mit dabei ist außerdem „Fashion Reloaded“ der Pensionistenklubs Wien. Unter dem Titel „fenWomenal“ werden 57 Looks gezeigt, bei denen bereits vorhandene Kleidungsstücke neu interpretiert und für ihre Trägerinnen individuell gestaltet werden.
Dass Mode keine Altersfrage ist, zeigt sich also nicht nur auf dem Laufsteg. Auch Schauspielerin Ruth Brauer ließ sich gemeinsam mit ihrer Tochter Naomi inspirieren, die selbst eine Modeschule besucht. Im „Krone“-Gespräch erinnerte sich Brauer schmunzelnd an ihre eigenen Sündden der Vergangenheit – und gestand: „Ich hab damals viel Pastell getragen, aber wirklich ganz schlimm kombiniert.“ Eine Wiederholung kommt für sie übrigens nicht infrage.
Modesünden waren bei Lechner an diesem Abend jedenfalls kein Thema. Ihrem Look gab sie selbstbewusst zehn von zehn Punkten. Warum? „Ich habe so viel trainiert, dass ich heute bauchfrei gehe“, verriet sie lachend.
Einen ganz persönlichen Grund für ihren Besuch hatte hingegen Musicalstar Maya Hackvoort. Ihr Sohn Joshua Hayden läuft selbst über den Catwalk. Für welchen Designer wusste Mama vorher allerdings nicht: „Er hat es mir nicht verraten. Ich werde es sehen, wenn er vorbeiläuft“, erzählte sie lachend. Bis
Samstag kann man sich im MuseumsQuartier noch jede Menge Inspiration holen – und ab Mittwoch im Pop-up-Store ausgewählte Stücke der teilnehmenden Designer sogar direkt mit nach Hause nehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.