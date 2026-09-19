Betrunkener tobte: EKO Cobra musste eingreifen

Eine Gewalteskalation in Kärnten erforderte am Freitag rasches Handeln. Da der mutmaßliche Täter Schusswaffen besitzen sollte, rückte massive Verstärkung an, um den alkoholisierten Verdächtigen festzunehmen.
Am Freitagabend wurde die Polizei gegen 21.20 Uhr zu einem Vorfall im Bezirk Villach-Land alarmiert. „Vor Ort konnten ein 56-jähriger Mann, eine 22-jährige Frau, eine 21-jährige Frau sowie weitere Nachbarn angetroffen werden“, berichtet die Polizei. „Nach den ersten Angaben habe ein 38-jähriger Mann die 22-Jährige zunächst gewürgt, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 56-Jährigen gekommen sei.“
Glücklicherweise konnte ein 15-jähriger Bursche die Kontrahenten schließlich trennen. Der Angreifer stieß zudem gefährliche Drohungen gegen die junge Frau sowie eine 21-Jährige aus. Der 56-Jährige wurde im Anschluss von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.
Cobra im Einsatz
Da Zeugen meldeten, der 38-Jährige besitze eine Schusswaffe, forderte die Einsatzleitung umgehend Unterstützung an. Mehrere Polizeistreifen, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) sowie das Einsatzkommando Cobra rückten aus und sicherten das Wohnhaus ab. „Der 38-Jährige konnte schließlich in seiner Wohnung angetroffen und gesichert werden“, so die Polizei. „Ein durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung.“
Zahlreiche Verbote
Aufgrund seines Zustands war eine sofortige Einvernahme nicht möglich, weshalb er festgenommen und direkt ins Polizeianhaltezentrum Villach verbracht wurde. Die Beamten stellten eine legal besessene Waffe samt Munition und Dokumenten sicher. Sie sprachen ein vorläufiges Waffenverbot sowie zwei Betretungs- und Annäherungsverbote aus.
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