Betrunkener tobte: EKO Cobra musste eingreifen

Am Freitagabend wurde die Polizei gegen 21.20 Uhr zu einem Vorfall im Bezirk Villach-Land alarmiert. „Vor Ort konnten ein 56-jähriger Mann, eine 22-jährige Frau, eine 21-jährige Frau sowie weitere Nachbarn angetroffen werden“, berichtet die Polizei. „Nach den ersten Angaben habe ein 38-jähriger Mann die 22-Jährige zunächst gewürgt, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 56-Jährigen gekommen sei.“