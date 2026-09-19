33 berauschte Lenker gingen der Polizei ins Netz

17 Scheine einkassiert

Obwohl erfolgreich vielleicht nicht der passende Begriff ist – schließlich ist jeder beeinträchtigte Lenker eine Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer und sich selbst. Zumindest 13 Alko- und vier Drogenlenker wurden einmal vorerst wortwörtlich aus dem Verkehr gezogen – sie mussten den Schein abgeben.