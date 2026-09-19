33 berauschte Lenker gingen der Polizei ins Netz

Wieder einmal Schwerpunkt „Alkohol und Drogen am Steuer“ in Kärnten und wieder einmal erwischte die Polizei eine ganze Menge berauschte Lenker. In der Nacht auf Samstag wurden insgesamt 17 Führerscheine einkassiert.
„Von allen Dienststellen des Landes wurden Streifen für diesen kärntenweiten Schwerpunkt gestellt – koordiniert von der Landesverkehrsabteilung“, erklärt Polizeisprecher Matthias Kogelnig. Und die Aktion verlief erfolgreich: Gleich 33 berauschte Lenker (29-mal Alkohol, viermal Drogen) gingen den Streifen ins Netz.
17 Scheine einkassiert
Obwohl erfolgreich vielleicht nicht der passende Begriff ist – schließlich ist jeder beeinträchtigte Lenker eine Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer und sich selbst. Zumindest 13 Alko- und vier Drogenlenker wurden einmal vorerst wortwörtlich aus dem Verkehr gezogen – sie mussten den Schein abgeben.
Auch sonst waren nicht alle Verkehrsteilnehmer korrekt unterwegs: Es wurden noch 280 sonstige Übertretungen nach Straßenverkehrsordnung und Kraftfahrgesetz angezeigt und 268 Organmandate eingehoben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.