Sie ist an der Seite, wenn sonst niemand da ist

Selina Hribernig (21) – eine unserer „Krone“ Herzensmenschen 2026 – steht ehrenamtlich Jugendlichen zur Seite und unterstützt sie in herausfordernden Lebenssituationen.
Nicht jedes Kind hat die gleichen Chancen auf Bildung, soziale Teilhabe und Zukunft. Besonders in sozial schwachen Familien ist das oft der Fall. So haben Kinder aus benachteiligten Familien seltener Zugang zu höherer Bildung. Dadurch gehen oft wertvolle Talente verloren.
Und genau dem versucht Selina entgegenzuwirken. Neben ihrem Studium der Sozialpädagogik engagiert sie sich ehrenamtlich als Mentorin bei Sinbad – einer Organisation, die sich für sozial benachteiligte Jugendliche einsetzt.
Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen
„Ich stehe meiner Mentee für ein Jahr zur Seite, unterstütze sie in schwierigen Lebenssituationen und bin als Ansprechperson da“, erzählt Selina.
Doch ihr Engagement geht über ihre Aufgabe als Mentorin hinaus. „Selina hat für das Sinbad-Rahmenprogramm einen Workshop konzipiert. Jugendliche erkunden ihre eigenen Stärken und können sich austauschen“, ergänzt Sabrina Gaggl-Dangl.
Die „Krone“ war in ganz Kärnten unterwegs und hat die heurigen Herzensmenschen besucht. Selina wurde als Herzensmensch in der Kategorie „unter 25 Jahre“ ausgezeichnet. Auch Herzensvereine werden heuer wieder ausgezeichnet – vielen Dank für die vielen Stimmen. Bei der Gala am 17. Oktober in Pörtschach werden die Preisträger geehrt.
Sie engagiert sich selbst bei Sinbad und hat Selina zum Herzensmenschen nominiert. „Selina nimmt sich neben ihrem Studium freiwillig Zeit für andere. Sie setzt sich für die Jugendlichen mit viel Energie, Herz und Ideen ein. Sie ist ein wahrer Herzensmensch.“
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