Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an Sozialhilfe

KPÖ zu FPÖ: „Hinter jeder Kürzung stehen Menschen“

Steiermark
15.09.2026 18:20
Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr, Landtagsabgeordneter Alexander Melinz und Andrea ...
Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr, Landtagsabgeordneter Alexander Melinz und Andrea Prieschl-Höllmüller, Sozialarbeiterin im KPÖ-Landtagsklub (v.l.)(Bild: KPÖ)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die steirischen Kommunisten kennen Schicksale hinter der strengeren Sozialunterstützungsregelung der FPÖ. Und in Graz fordern die Neos einen neuen Finanzzuständigen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) rühmt sich bekanntlich mit dem strengsten Sozialhilfe-Gesetz Österreichs. Die Zahl der Bezieher sank laut ihm zuletzt um 1500. Der KPÖ-Landtagsabgeordnete Alexander Melinz kritisiert, dass Amesbauer nicht sagen kann, wie viele davon wieder in Beschäftigung sind. Und meint weiter: „Nur weil Menschen nicht mehr in der Statistik der Sozialunterstützung aufscheinen, bedeutet das nicht, dass ihre Probleme gelöst sind.“ Außerdem nennt er Beispiele, wie sich die gekürzte Sozialhilfe auswirken kann.

Kahr möchte weiter helfen
In einem Fall hat eine sechsköpfige Familie nun um 690 Euro im Monat weniger zur Verfügung – die Familie habe Probleme, ihre laufenden Kosten und Schulmaterial für die Kinder zu zahlen. In einem anderen Fall hat ein schwer beeinträchtigter Mann, der nur Teilzeit arbeiten kann, nun 150 Euro weniger Monatsbudget.

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) will jenen, die sich den Alltag aufgrund ihrer Lebensumstände und der steigenden Kosten nicht leisten können, weiter unterstützen. „Wer von einem Tag auf den anderen mit deutlich weniger oder gar keiner Unterstützung auskommen muss, steht teilweise vor existenziellen Problemen – dazu kommen gesundheitliche und psychische Belastungen sowie der Ausschluss aus der gesellschaftlichen Teilhabe“, heißt es von der KPÖ.

Lesen Sie auch:
Soziallandesrat Hannes Amesbauer sieht sich in seinem Asylkurs bestätigt.
Krone Plus Logo
In der Steiermark
Zahl der Bezieher von Sozialleistungen sinkt
15.08.2026
Höhere Parkgebühren
Der Hut brennt! Graz spart 30 Millionen Euro
10.09.2026

Nur: Die Stadt Graz steckt selbst in einer finanziellen Notlage. Die Neos fordern daher bereits die Neubesetzung des Finanzressorts mit einer unabhängigen Fachperson. „Graz braucht an der Spitze des Finanzressorts jemanden, der sich mit Finanzen tatsächlich auskennt“, sagt Neos- Fraktionsvorsitzende Verena Garber.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
15.09.2026 18:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
115.216 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
98.557 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
60.116 mal gelesen
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1033 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
919 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Innenpolitik
Rechte Bäume müssen nicht ungebremst wachsen
851 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf