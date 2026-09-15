KPÖ zu FPÖ: „Hinter jeder Kürzung stehen Menschen“

Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) rühmt sich bekanntlich mit dem strengsten Sozialhilfe-Gesetz Österreichs. Die Zahl der Bezieher sank laut ihm zuletzt um 1500. Der KPÖ-Landtagsabgeordnete Alexander Melinz kritisiert, dass Amesbauer nicht sagen kann, wie viele davon wieder in Beschäftigung sind. Und meint weiter: „Nur weil Menschen nicht mehr in der Statistik der Sozialunterstützung aufscheinen, bedeutet das nicht, dass ihre Probleme gelöst sind.“ Außerdem nennt er Beispiele, wie sich die gekürzte Sozialhilfe auswirken kann.