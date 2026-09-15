Deutscher Traditionsverein an Alaba interessiert?

Alaba für HSV wohl zu teuer

Kein einziges Tor hat man selbst erzielt, dafür bereits zwölf Gegentreffer kassiert. Die Abwehr sorgt für Probleme und man ist beim HSV fieberhaft auf der Suche nach einer Lösung. Dabei ist auch der Name David Alaba in den Fokus geraten. Immerhin ist der Defensiv-Routinier weiterhin ohne Verein und könnte dabei helfen, die löchrige Abwehr zu stabilisieren.