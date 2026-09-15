Deutscher Traditionsverein an Alaba interessiert?

Kehrt David Alaba nach Deutschland zurück? Wie die „Bild“ berichtet, soll der Hamburger SV seine Fühler nach dem ÖFB-Kicker ausstrecken. Denn der Saisonstart ist deutlich in die Hose gegangen und die Defensive sorgt für Probleme. Es gibt aber einen großen Haken ...
Drei Spieltage ist die neue Bundesliga-Saison in Deutschland erst alt und der Hamburger SV steckt schon in der Krise. Null Punkte stehen auf dem Konto der Norddeutschen – soweit zwar nicht prickelnd, aber noch nicht dramatisch – die Alarmglocken schrillen beim Blick auf die Tordifferenz.
Alaba für HSV wohl zu teuer
Kein einziges Tor hat man selbst erzielt, dafür bereits zwölf Gegentreffer kassiert. Die Abwehr sorgt für Probleme und man ist beim HSV fieberhaft auf der Suche nach einer Lösung. Dabei ist auch der Name David Alaba in den Fokus geraten. Immerhin ist der Defensiv-Routinier weiterhin ohne Verein und könnte dabei helfen, die löchrige Abwehr zu stabilisieren.
Doch ist eine Rückkehr nach Deutschland für Alaba eine realistische Option? Durchaus, aber wohl nicht zum Hamburger SV. Denn die Gehaltsvorstellungen des ÖFB_Legionärs dürften die finanziellen Mittel der Hamburger wohl sprengen. Vielmehr schaut es so aus, dass der HSV eine Alternative ins Auge fassen muss und Alaba weiter auf ein geeignetes Angebot wartet.
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