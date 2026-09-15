Aufsichtsbehörde bestätigt Munitionsmangel der USA

Der Munitionsverbrauch im Rahmen der „Operation Epic Fury“ (auf Deutsch etwa: „Operation Epische Wut“) habe „strategische Bestandslücken“ verursacht und „Engpässe in der Rüstungsindustrie bei der Nachschubversorgung offenbart“, hieß es in dem am Montag (Ortszeit) erschienenen Bericht. Um diese Engpässe zu verringern, arbeite das Verteidigungsministerium daran, Beschaffungsprozesse und Produktionsvorlaufzeiten zu straffen und kritische Materialien, Komponenten und ausgewählte Munition einzulagern, „um im Notfall schnell reagieren zu können“, stand weiter zu lesen.