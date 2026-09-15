Lkw kracht in Linienbus: Acht Personen verletzt

Lkw kippte um

Der Lkw krachte seitlich in den Bus und kippte aufgrund der Wucht des Aufpralls um. Die Feuerwehr rückte zur Bergung des Schwerfahrzeugs aus. Beim Bus der Linie 79B, der vom Unternehmen Dr. Richard im Auftrag der Wiener Linien betrieben wird, gingen die seitlichen Scheiben und eine Tür zu Bruch.