Crash mit Lamborghini! Sterling bekommt Ärger

Der englische Ex-Teamspieler Raheem Sterling hat sich nach einem Unfall mit seinem Lamborghini wegen gefährlichen Fahrens und des Besitzes von Lachgas für schuldig bekannt! Zudem gab er zu, die Abgabe einer Probe zum Test auf Drogen-Konsum verweigert zu haben ...
Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal in Basingstoke in England. Die Strafmaß-Verkündung soll der BBC zufolge am 25. November erfolgen, bis dahin habe Sterling Fahrverbot bekommen.
Der 31-jährige Stürmer war am 28. Mai mit seinem Wagen ohne Fremdbeteiligung gegen eine Leitplanke geprallt und anschließend wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogen-Einfluss vorübergehend festgenommen worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Polizei niemand.
Aktuell ist er vereinslos
Eine Quelle aus Sterlings Umfeld erklärte, der Fußballer habe „extrem schwierige Jahre“ hinter sich und sich zuletzt „wertlos“ und „vergessen“ gefühlt.
Sterling war bis Jänner bei Chelsea unter Vertrag gewesen, hatte dort aber nicht gespielt und zuletzt nicht mehr mit der Profi-Mannschaft trainiert – aktuell ist er vereinslos.
Sterling war im Sommer 2022 für über 50 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt und dort eigentlich noch bis Mitte 2027 gebunden.
Mit ManCity gewann er viermal die englische Meisterschaft, für die englische Nationalmannschaft absolvierte Sterling 82 Länderspiele, darunter das Semifinal-Spiel bei der WM 2018 und das EM-Finale 2020.
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