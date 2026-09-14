Ajax-Ass: „Fällt schwer, mit Leben weiterzumachen“

Knapp neun Monate nach dem tragischen Unfalltod seiner Freundin hat sich Mark Verkuijl emotional zu dem Vorfall geäußert. „Es fällt mir sehr schwer, mit dem Leben weiterzumachen. Man muss es zwar, aber tief im Inneren will man es gar nicht“, meinte der Niederländer nach dem Spiel zwischen Ajax II und RKC Waalwijk.
Am 18. Dezember war Elisa beim Joggen von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer flüchtete vom Tatort und wurde später von der Polizei gefasst, die 21-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.
Gegenüber ESPN hat sich Verkuijl nun offen zu seinen Gefühlen geäußert. „Außerhalb des Fußballs läuft es nicht so gut. Zum Glück habe ich den Fußball. Er ermöglicht es mir, den Kopf abzuschalten und mit voller Intensität zu trainieren“, sucht der Mittelfeldspieler im Sport Trost.
„Sie war die Liebe meines Lebens“
„Elisa war für mich nicht irgendwer. Sie war wirklich alles für mich. Sie war auch immer hier, wir sind immer gemeinsam zu Ajax gefahren, weil sie in der Nähe zur Schule ging. Sie war die Liebe meines Lebens. Wenn jemand so plötzlich stirbt, ist das das Schlimmste, was es gibt. Abseits des Platzes läuft es nicht so gut. Ich habe immer noch große Schwierigkeiten“, so Verkuijl.
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