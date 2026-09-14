Ajax-Ass: „Fällt schwer, mit Leben weiterzumachen“

„Sie war die Liebe meines Lebens“

„Elisa war für mich nicht irgendwer. Sie war wirklich alles für mich. Sie war auch immer hier, wir sind immer gemeinsam zu Ajax gefahren, weil sie in der Nähe zur Schule ging. Sie war die Liebe meines Lebens. Wenn jemand so plötzlich stirbt, ist das das Schlimmste, was es gibt. Abseits des Platzes läuft es nicht so gut. Ich habe immer noch große Schwierigkeiten“, so Verkuijl.