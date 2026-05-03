Herz-OP abgesagt: Aufatmen bei Heinz Hoenig (74)

143 Tage auf der Intensivstation

Der Berliner Schauspieler erkrankte im Frühjahr 2024 schwer: Er kam ins Krankenhaus wegen Atemnot und einem Magen-Darm-Infekt. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine bakterielle Infektion die Aorta und einen 2012 gesetzten Herzstent angegriffen hatte. Zudem fand man ein Loch in der Speiseröhre. Heinz Hoenig wurde ins künstliche Koma versetzt, damit er zu Kräften kommen konnte. Er blieb mehrere Monate in der Klinik, lag davon sogar 143 Tage auf der Intensivstation.