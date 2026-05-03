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Für Ärzte ein „Wunder“

Herz-OP abgesagt: Aufatmen bei Heinz Hoenig (74)

Society International
03.05.2026 17:23
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dem beliebten deutschen Schauspieler Heinz Hoenig (74) geht es immer besser. So wurde nun eine einst als lebensrettende Maßnahme erachtete Herzoperation gestrichen. „Im Moment ist Heinz stabil, er hat sich gut erholt. Auch seine Blutwerte sind gut“, verriet seine Frau Annika Kärsten-Hoenig. 

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Annika Kärsten-Hoenig bekräftigt gegenüber der „Bild“-Zeitung weiter: „Heinz ist weiter in ärztlicher Behandlung und wird engmaschig kontrolliert. Deswegen ist eine OP im Moment kein Thema, Gott sei Dank.“

Sogar die Ärzte würden ihr zufolge von einem „Wunder“ sprechen.

Zitat Icon

Die Situation war nur wenig hoffnungsvoll. Aber eine hat immer an mich geglaubt – meine Frau.

Schauspieler Heinz Hoenig (74)

„Ich bin schon fast wieder der Alte“
Auch Heinz Hoenig, der endlich wieder krankenversichert ist, freut sich im Gespräch mit der „Bild“: „Ich bin schon fast wieder der Alte. Die Situation war nur wenig hoffnungsvoll. Aber eine hat immer an mich geglaubt – meine Frau. Und genau deshalb stehen wir heute gemeinsam hier und genießen diesen wundervollen Tag zusammen.“ 

Heinz Hoenig, noch schwer angeschlagen, Ende Mai 2024 mit seiner Frau Annika im Krankenhaus. ...
Heinz Hoenig, noch schwer angeschlagen, Ende Mai 2024 mit seiner Frau Annika im Krankenhaus. Ihre Liebe und Fürsorge gaben ihm Kraft, weiterzuleben(Bild: Annika Hoenig)

Beide wohnten dem „Bild“-Renntag in Gelsenkirchen am 1. Mai bei.

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143 Tage auf der Intensivstation
Der Berliner Schauspieler erkrankte im Frühjahr 2024 schwer: Er kam ins Krankenhaus wegen Atemnot und einem Magen-Darm-Infekt. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine bakterielle Infektion die Aorta und einen 2012 gesetzten Herzstent angegriffen hatte. Zudem fand man ein Loch in der Speiseröhre. Heinz Hoenig wurde ins künstliche Koma versetzt, damit er zu Kräften kommen konnte. Er blieb mehrere Monate in der Klinik, lag davon sogar 143 Tage auf der Intensivstation.

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