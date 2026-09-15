Nach nur 5 Spielen: Trainer von ÖFB-Duo muss gehen

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber wir haben die Situation der Mannschaft in den vergangenen Wochen und Monaten sehr genau beobachtet und dabei nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die grundsätzliche sportliche Ausrichtung und die Leistungen auf dem Platz analysiert“, meint Hansas Sportdirektor Amir Shapourzadeh, der einst auch bei der Admira tätig war.