Nach nur 5 Spielen: Trainer von ÖFB-Duo muss gehen

Aus und vorbei: Deutschlands Drittligist Hansa Rostock, der Klub der ÖFB-Legionäre Peter Kiedl und Lukas Wallner, hat sich von seinem Trainer Daniel Brinkmann getrennt!
Das gab der Verein einen Tag vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II bekannt. Coachen wird die Mannschaft am Mittwochabend das verbliebene Co-Trainerteam aus Yannic Thiel und Adam Susac. Denn neben dem 40-jährigen Brinkmann wurde auch sein Assistent Dirk Flock freigestellt. Beide Verträge waren erst im März dieses Jahres verlängert worden.
Ziel verpasst
Brinkmann hatte die Rostocker im November 2024 auf dem 14. Tabellenplatz übernommen. Zweimal verpasste man das große Ziel, die Rückkehr in die 2. Bundesliga.
Nur eine Niederlage, aber ...
Auch in diesem Jahr kassierte Rostock zwar erst am vergangenen Freitag die erste Saisonniederlage in der 3. Liga (0:4 bei Viktoria Köln). Die Ergebnisse gerade in den Heimspielen gegen Waldhof Mannheim (3:3) und dem SV Wehen Wiesbaden (1:1) schwächten aber Brinkmanns Position.
„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber wir haben die Situation der Mannschaft in den vergangenen Wochen und Monaten sehr genau beobachtet und dabei nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die grundsätzliche sportliche Ausrichtung und die Leistungen auf dem Platz analysiert“, meint Hansas Sportdirektor Amir Shapourzadeh, der einst auch bei der Admira tätig war.
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